Кришнаиты отмечают "бенгальский Новый год"

Кришнаиты во всем мире 27 марта встретили Гаурапурниму, или явление Шри Чайтаньи Махапрабху, возродившего традицию бхакти. Празднование Гаурапурнимы продлится четыре дня и завершится "пиром Джаганнатхамишры".

Гаурапурнима считается самым важным событием в традиции бенгальских вайшнавов (кришнаитов). На Западе этот праздник иногда называют "бенгальским Новым годом". Буквально "Гауранга" означает "тот, чье тело сияет как золото", а "пурнима" - это "полнолуние". Явление Шри Чайтаньи произошло в полнолуние месяца Пхальгун (февраль - март) 1486 года.

Шри Чайтанья (1486 - 1534) – одна из самых загадочных личностей в истории человеческой цивилизации. Его жизнь окутана завесой тайн, несмотря на довольно подробное описание в трудах его последователей. Кришнаиты убеждены, что Чайтанья – это сам Кришна, явившийся в образе человека, чтобы показать пример преданности Богу. В книгах описываются многие случаи чудес, явленных Чайтаньей.

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