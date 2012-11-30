Саженец дерева Будды привезут в Калмыкию из Шри-Ланки

Саженец священного дерева Бодхи, под которым, по преданию, Будда достиг просветления, привезут из Шри-Ланка в Калмыкию весной 2013 года. Предполагается, что дерево посадят на территории главного буддийского храма Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни", сообщает РИА Новости.

"По предварительной договоренности, саженец легендарного дерева Бодхи, хранящегося в одном из буддийских храмов Шри-Ланки, в Калмыкию привезет буддийская делегация из этого государства весной будущего года", — говорится в сообщении элистинского офис ФИДЕ.

Дерево Бодхи в буддизме — легендарное дерево в роще Урувелла, медитируя под которым, принц Гаутама достиг просветления и стал Буддой. Предполагают, что в этом предании упоминается дерево, относящееся к виду Ficus religiosa.