На Шри-Ланке регламентируют вкусные подаяния для монахов

Министерство здравоохранения Шри-Ланки в ближайшее время возьмется за разработку списка продуктов, которые можно (и нельзя) жертвовать местным буддийским монахам.

Необходимость в составлении такого перечня возникла в связи с тем, что некоторые монахи злоупотребляют жирной и сладкой пищей.

По данным министерства, в последние годы количество монахов, заболевающих болезнями сердца и диабетом стало увеличиваться. Как выяснилось, причиной заболеваний является именно вредная пища, которую в больших количествах приносят верующие в буддийские храмы. Считается, что передача еды в храмы приносит удачу как в этой жизни, так и в следующей. Что именно будет запрещено дарить монахам, пока не уточняется.

Жертвование еды монахом весьма распространено, и иногда отдельные жители Шри-Ланки вынуждены ждать много месяцев прежде, чем до них дойдет очередь передавать пищу обитателям храмов, - настолько плотно расписание приема угощений.

На территории Шри-Ланки в храмах проживают около 40 тысяч монахов. При этом в городах храмы существуют благополучно, тогда как в деревнях некоторые из них были расформированы, так как бедность населения не позволяет их содержать.

Lenta.ru