В Индии во время праздника в честь бога солнца погибли 14 человек

Четырнадцать человек, в том числе дети, погибли на проходящем в городе Патна (штат Бихар) на востоке Индии древнем индуистском празднике Чхатх, посвященном богу Солнца - Сурье.

Как передает ИТАР-ТАСС, причиной трагедии стала давка, возникшая, по свидетельству очевидцев, после упавшего в толпу электрического провода.

Праздник Чхатх отмечается в конце месяца картика по индуистскому лунному календарю. Фестиваль длится четыре дня, в ходе которых проводятся различные ритуалы: омовение в священных реках и водоёмах, посты и вознесение молитв восходящему и заходящему солнцу. Индуисты верят в то, что поклонение солнцу может излечить от различных болезней, обеспечить долголетие и процветание членам семьи и друзьям.