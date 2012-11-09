В Индии создана миниатюрная копия Тадж-Махала стоимостью 18 млн. долл.

Мавзолей-мечеть Тадж-Махал, построенный в 17-м веке потомком Тамерлана — императором Шах-Джаханом в память о своей жене Мумтаз-Махал, олицетворяет безграничную любовь правителя к своей второй половинке и рассматривается в качестве последнего признания в любви.

Впервые Саид задумал сделать копию Тадж-Махала еще 22 года назад и с тех пор вынашивал идею ее сотворения.

В реплике «Тадж-одержимого» Саида до мелочей повторены все особенности жемчужины мусульманского искусства в Индии. Каждый, кто принимал участие в создании «Тадж-2012», несколько раз посещал оригинальную мечеть в Агре, чтобы сфотографировать памятник старины и просчитать все его детали.

50-летний Саид Ханиф вместе со своей командой добровольцев из 35 человек в течение 18 месяцев трудились над возведением шикарной реплики Тадж-Махала. На создание «Тадж-2012» ушло 420 кг драгоценных металлов и 8 бриллиантов.

Высотой 1,06 метра «Тадж-2012» включает в себя 25 куполов, его двери расписаны арабской каллиграфией и стоит он на пьедестале из 20 тысяч серебряных плиток. Роскошная реплика состоит из 20 кг золота и 399 кг серебра. Оставшийся килограмм включает крепления и бриллианты. Сегодня Ханиф добавляет последние штрихи к практически законченному шедевру.

Саид вложил целое состояние в свое детище и собирается его продавать в следующем году минимум 100 крор рупий, что в переводе составляет немногим более 18 миллионов долларов.

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