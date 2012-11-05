В Украине проходят Дни буддийской культуры

В Киеве с 1 по 11 ноября в «Украинском доме» проходят «Дни буддийской культуры в Украине». На этот раз посетителей ждет дополненная экспозиция выставки «Сокровище Тибета», рассказ о паломничестве в Ладакх, мастер-классы по буддийской медитации и лекции ламы Оле Нидала на тему «Йогины в современном мире», сообщает РИСу со ссылкой на "Религия в Украине".

Организаторами события выступили Благотворительный фонд «Живая Традиция» и Религиозный центр украинского объединения буддистов школы Карма Кагью.

Выставка буддийского искусства «Сокровища Тибета» состоит из более 300 уникальных экспонатов, привезенных из Тибета, Непала, Бутана и Индии. За время своего существования выставка экспонирована более чем в 12 городах Украины, в некоторых городах дважды или трижды, она всегда вызывает большой интерес и внимание у местных жителей и гостей.

Религиозный центр украинского объединения буддистов школы Карма Кагью находится под духовным руководством Гьялва Кармапы XVII Тхайе Дордже и направляется ламой Оле Нидалом. Объединение сегодня является крупнейшей буддийской организацией в Украине: в его состав входит 20 буддийских центров и медитационных групп областных центров Украины. Объединение является частью международного сообщества буддистов традиции Карма Кагью.