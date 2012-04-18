На аукционе продали кровь и очки Махатмы Ганди

Комок земли и несколько травинок, на которые попала кровь Махатмы Ганди в момент его убийства, проданы на аукционе в английском графстве Шропшир.

На продажу были также выставлены знаменитые очки Ганди в круглой оправе. Покупатель выложил за них £34 тысячи.

Махатма Ганди был убит 30 января 1948 года, когда он вышел из своего дома для вечерней молитвы. Ганди приветствовала собравшаяся толпа, которая бросилась к учителю, чтобы, по древнему обычаю, дотронуться до его ног. Пользуясь возникшей суматохой, человек по имени Натхурам Годзе вплотную приблизился к Ганди и трижды выстрелил в него. Махатма умер на месте покушения.

На торгах, которые организовал аукционный дом Mullock`s, было также представлено множество других редких предметов, связанных с историей Индии. В общей сложности коллекцию распродали за £100 тысяч.

Газета.Ru