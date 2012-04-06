Далай-лама удостоен премии Темплтона за прогресс в религии

Далай-лама был удостоен премии Темплтона за прогресс в религии. Вручение премии состоится 14 мая в соборе Святого Павла в Лондоне. Пресс-конференцию проведут до начала церемонии и она будет напрямую транслироваться в Интернете. В заявлении фонда говорится, что Далай-лама награждается "за выдающиеся усилия по поддержке и развитию концепций универсальной этики, ненасилия и межрелигиозной гармонии в мировом масштабе", сообщает Кириос.

Премия Темплтона - $ 1,7 млн. - является крупнейшей в мире ежегодной денежной премией, данной человеку. Это признание "живого человека, который сделал исключительный вклад в подтверждение духовного измерения жизни".

Далай-лама, который был награжден Нобелевской премией мира в 1989 году, является автором и соавтором более 70 книг, в том числе бестселлеров "Искусство счастья" (1998) и "Вселенная в одном атоме" (2005). Его последняя книга называется "Вне религии: Этика для целого мира" (2011).

В своем видео-заявлении Далай-лама сказал: «Когда я услышал ваше решение о присуждении мне этой очень известной награды, я действительно почувствовал, что это еще один знак признания моего маленького служения человечеству, которое состоит главным образом в отказе от насилия и объединении вокруг различных религиозных традиций".