В Индии язычники зарезали и сожгли христианина

В Индии в архидиоцезе Куттак-Бхубанешвар (штат Орисса) жители деревни перерезали горло одному из односельчан, недавно обратившемуся в католичество, обвинив его в «колдовстве».

50-летний Гореса Маллик 3 марта встречался с 16 жителями своей родной деревни Салимагоча. После того как они попрощались, индуисты напали на Маллика, перерезали ему горло, а затем сожгли труп в лесу. На следующий день члены семьи Маллика сообщили о его исчезновении в полицию. После предварительного расследования предполагаемые убийцы были арестованы.

У Маллика осталась жена и трое детей.

Священник местного прихода св. Антония Падуанского Джибанта Найяк рассказал, что Маллик обратился в христианство около 5 месяцев назад. По мнению священника, убийцы Маллика – «неграмотные и очень суеверные люди». В прошлом в этом регионе уже имели место убийства, мотивом которых было подозрение в «колдовстве». Священник исключает, что преступление было совершено индуистскими экстремистами.

Благовест.