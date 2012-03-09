В Индии 235 человек отравились на празднике Холи

Тринадцатилетний ребенок умер и еще 235 человек госпитализированы в индийском мегаполисе Мумбаи, получив отравление из-за некачественной краски на празднике Холи, сообщает РИА «Новости».

По данным СМИ, причиной массового отравления, жертвой которого стали в основном дети и подростки, оказалась некачественная краска, вызывающая отравление и аллергию. В эти дни, с седьмого по девятое марта, вся Индия отмечает праздник Холи, символизирующий окончание прохладного сезона и скорое наступление жары. На этот праздник принято раскрашивать себя в разные цвета, а также осыпать красящим порошком и обливать цветной водой других.

Некачественная дешевая химическая краска, которую приобрели пострадавшие, впитываясь через кожу, привела к удушью и падению уровня гемоглобина крови. Всего в больнице оказались 235 человек, из которых более 200 продолжают оставаться в отделении интенсивной терапии. Один человек умер - врачи пытались спасти жизнь 13-летнего Викаса Валмики, который был доставлен в больницу с симптомами дыхательной аллергии.

У остальных пострадавших отмечены головокружение, одышка, ссыпь и друге признаки отравления.