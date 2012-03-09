В Индии отмечают праздник Холи

Весну в Индии отмечают праздником Холи, в этом году он приходится на 7 - 9 марта. Весь мир, наверное, уже знает, что в этот день индийцы поливают друг друга окрашенной водой и осыпают цветным порошком, передает РИА «Новости».

Однако с климатической точки зрения приход весны в Индии совсем не то, что в Европе. Если в странах Запада весна означает приход тепла и пробуждение от зимней спячки, то на Индостане это ожидание жары и окончание самого активного, прохладного сезона. А потому Холи - это скорее даже не встреча весны, а проводы прохлады.

Воистину, главное в празднике Холи - это краски. Согласно традиции, он длится три дня. В первый сжигают чучело противницы богов - злой демоницы Холики, имя которой, собственно, и носит праздник, а второй и третий - это просто дни буйного веселья. Люди стараются поярче разукрасить других, не забыв при этом и себя. Впрочем, как заметил корреспондент РИА Новости, большинство куда охотнее старалось разукрасить ближнего.

И краска на этот праздник - это не просто желание создать красное, зеленое, оранжевое настроение. "В дни Холи все равны, - объяснил автолру как-то пожилой делиец, - и это именно краска помогает сделать всех равными".

Действительно, цветные порошки и красящая вода (а в старину, как отмечают историки, еще бросались и грязью) уравнивали и брахмана с его белыми одеждами, и воина-кшатрия, предпочитавшего красный, и купца в дорогом наряде, и бедняка в лохмотьях. На три коротких дня все: богатый и бедный, молодой и старый, красавец и не очень - становились одинако яркими и веселыми.

"Больше других разбирают оранжевую и красную, - со знанием дела уверяет торговец разноцветным порошками и красками Гопал. - А еще молодежь почему-то любит фиолетовую". Он сидит у тротуара, а перед ним в пакетах разложены разноцветные порошки разных цветов и оттенков.

Вокруг тем временем идет настоящая охота на тех, кто ухитрился остаться сухим и чистым. Группы молодых людей дежурят на перекрестках, вооружившись порошками и водой самых разнообразных оттенков. Стоит появиться прохожему в чистой одежде, проехать велорикше или мотоциклисту, еще не украшенному цветными брызгами, как его немедленно окружают борцы за "разноцветное равенство".

На улицах много подвыпивших парней, есть и сильно пьяные, но совсем не агрессивные. Обсыпанные краской и облитые водой прохожие и велорикши не обижаются - сердиться на Холи не принято. Некоторые рикши было пытались ловко увернуться от горсти брошенного порошка, чтобы спасти костюм своего седока, однако тут в дело вступали "снайперы"с балконов, вооруженные кувшинами с разноцветной водой и автоматами-брызгалками.

А еще на Холи в Старом Дели можно прямо на улице послушать индийские песни под барабаны-табла. Под ритмические звуки танцуют не только молодые люди, но и вполне почтенные делийцы.