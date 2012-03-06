Лидер буддистов Монголии - в посмертной медитации

Духовный лидер монголоязычных народов Богдо-геген IX находится в состоянии посмертной медитации "тукдам". Об этом сообщил Хонгор Эльбиков - помощник Верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

"После посещения его святейшества Богдо-гегена Верховный лама Калмыкии рассказал, что духовный лидер Монголии безусловно пребывает в медитации "тукдам", и его сознание еще не покинуло тело несмотря на то, что его дыхание остановилось два дня назад. Нет ни малейших признаков разложения, и создается впечатление, будто учитель погружен в спокойный сон", - сказал Х.Эльбиков.

Тэло Тулку Ринпоче подчеркнул, что уход Богдо-гегена, несмотря на тяжелую и продолжительную болезнь, был спокойным и умиротворенным.

Богдо-геген скончался в своей монгольской резиденции в Улан-Баторе 1 марта на 80-м году жизни. За состоянием его святейшества наблюдают высокие буддийские ламы Туксе Ринпоче, Осер Ринпоче и Кундалинг Ринпоче, а также сын духовного лидера, которые прибыли в Монголию около 20 дней назад по личному приглашению Богдо-гэгэна, пояснил он.

По его словам, "тукдам" (в переводе с тибетского - святой ум) - посмертное состояние, в котором опытный тантрический практик, при жизни занимавшийся медитациями стадии завершения анутарайога-тантры (вышей йога-тантры), способен распознать наитончайшее сознание ясного света, которое становится для него объектом медитации. Несмотря на то, что факт смерти уже зафиксирован, а сердцебиение и кровообращение остановились, тело такого практика сохраняет свежесть вплоть до момента окончательного выхода тонкого сознания из тела.

"Это состояние пока не имеет научного обоснования. По желанию его святейшества далай-ламы XIV в Индии совместно с учеными лаборатории мозга Висконсинского университета США разрабатывается проект по исследованию состояния "тукдам". Буддийские ламы и ученые стали наблюдать за посмертным состоянием тантрических практиков", - сказал Х. Эльбиков.

Он также отметил, что поскольку сознание Богдо-гегена еще не покинуло тело, не обсуждаются и вопросы, связные с кремацией. "Верующим рекомендуется молиться о том, чтобы Богдо-геген после своего ухода смог беспрепятственно обрести новое перерождение и продолжить совершать деяния на благо всех существ", - добавил собеседник агентства.

В центральном хуруле (храме) Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в связи с кончиной Богдо-гегена был объявлен трехдневный траур. Глава республики Алексей Орлов направил свои соболезнования Далай-ламе XIV.

"Жители Калмыкии глубоко чтят память о визитах Богдо-гегена в степную республику, послуживших мощным толчком к развитию буддизма в нашем регионе", - отмечается в послании главы республики, переданном агентству.

Халха Джецун Дамба Ринпоче в четырехлетнем возрасте был признан реинкарнацией великого Богдо-гегена Монголии. Начиная с 1997 года, он неоднократно даровал учения в буддийских регионах России, в том числе и в Калмыкии.

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