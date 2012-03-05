В Индии построят 5-этажный индуистский храм

Индийский фонд Mahavir Mandir Trust объявил о намерении построить в штате Бихар на северо-востоке страны крупнейший индуистский храм в мире, пишет The Times of India. Планируется, что новый храм будет напоминать очертаниями знаменитый Ангкор-Ват, расположенный в Камбодже.

Как ожидается, на строительство пятиэтажного храма высотой свыше 70 метров уйдет около миллиарда рупий (почти 600 миллионов рублей). Храмовый комплекс раскинется на нескольких гектарах территории - землю под его строительство уже купили.

Храм назовут Вират Ангкор Ват Рам Мандир. В нем планируется разместить статуи, изображающие персонажей индийской мифологии. В частности, там будет стоять Радха-Кришна, Шива, Парвати, Ганеша, Сурья, Вишну и его десять инкарнаций.

Авторы проекта отвели себе пять лет на строительство здания и еще пять лет на его внутреннюю отделку. Место, где развернется строительство, обладает сакральным значением для последователей индуизма. По их данным, в отдаленном прошлом боги Рама, Лакшман и Вишвамитра именно там снизошли на землю, где их встретил царь Сумати из королевства Вайшали.

В ближайшее время должна состояться закладка первого камня и освещение места будущего строительство по местным обрядам. Дата приурочена к столетию фонда Mahavir Mandir Trust, управляющего одноименным храмовым комплексом в штате Бихар.

Крупнейшим на сегодняшний день индуистским храмовым комплексом считается камбоджийский Ангкор-Ват, построенный в XII веке.

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