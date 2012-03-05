В Китае нашли три тысячи статуй Будды

Китайские археологи обнаружили в восточной провинции КНР Хэбэй около трех тысяч статуй Будды. Об этом сообщает китайское информагентство "Синьхуа".

В ходе раскопок было найдено 2895 статуй и их фрагментов, которые относятся к периоду государств Восточная Вэй и Северная Ци (534-550; 550-577 годы). По данным агентства, их обнаружили в уезде Линьчжан.

В Институте археологии китайской Академии общественных наук, а также в Институте культурного наследия провинции Хэбэй сообщили, что обнаруженные статуи сделаны из белого мрамора и синего камня. На некоторые объекты была нанесена краска или позолота. Высота найденных статуй - от 20 сантиметров до высоты человеческого роста.

Предполагается, что в ближайшее время статуи Будды будут очищены и восстановлены для их дальнейшего изучения. О приблизительной стоимости объектов не сообщается.

Лента.ру.