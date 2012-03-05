Далай-ламу обвинили в призывах к актам самосожжения

Серия актов самосожжения тибетских монахов получила похвалу от Далай-ламы, - заявил в субботу официальный представитель 5-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Чжао ЦИДЖЕН.

«До того, как эти несчастные случаи произошли, кто заранее сообщил о времени и месте их проведения. Некоторые взяли с собой видеокамеры, чтобы снять все, происходящее на видео. Кто-то даже пытался мешать проведению спасательной операции», - сказал на пресс-конференции Чжао ЦИДЖЕН.

«Как мне стало известно, Далай-лама публично хвалил смелость тех людей, которые совершили акты самосожжения, - цитирует «Синьхуа» Чжао. - Попытка покончить с собой неразумна и является проявлением неуважения к жизни».

Чиновник призвал участников протестов не совершать экстремистских действий для выражения своей позиции. Официальный Пекин настаивает, что в Тибетском автономном районе предприняты все шаги по улучшению условий для повседневной жизни и религиозной практики монахов.

Ранее активисты жаловались на то, что Китай осуществляет в Тибете «культурный геноцид». Далай-лама ранее заявлял, что не требует независимости Тибета от Китая, а настаивает лишь на широкой культурной автономии.

Кириос