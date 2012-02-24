В Непале жрецы индуистского храма устроили забастовку

В Непале жрецы и прихожане индуистского храма, недовольные царящей в нем антисанитарией, устроили забастовку.

Экономический кризис затронул храм Пашупатинатх в Непале. Во время празднования Махашиваратри - праздника в честь индуистского бога Шивы местные власти в целях экономии наполнили фонтаны для ритуальных омовений грязной водой из соседней реки, которая в последнее время настолько инфицирована, что нередко вызывает различные заболевания, в том числе - чесотку.

Протестуя против действий властей, многие приверженцы индуизма, в числе которых - авторитетные индуистские гуру, массово покинули праздник, сообщает агентство KIPA-APIC со ссылкой на AsiaNews.

На протяжении нескольких последних лет средств, выделяемых правительством и международными организациями, уже не хватает на содержание гигантского индуистского храмового комплекса, пояснил Нароттам Байдхья, казначей храма. «Мы стараемся изо всех сил поддерживать в надлежащей чистоте места и воду для омовений, но огромное количество верующих и животных, делает крайне затруднительной эту работу».

Ухудшение качества жилья, пищи и проблемы с поддержанием чистоты в храме толкнули индуистских гуру к акции протеста и уходу из священного места.

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