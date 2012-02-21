Отец актрисы Умы Турман расскажет о буддизме

В Элисте в апреле выступит с лекциями профессор Колумбийского университета (США) Роберт Турман - отец известной актрисы Голливуда Умы Турман. Об этом рассказал верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. Роберт Турман планирует также побывать на родине своего духовного учителя Геше Вангьяла - в поселке Шин-Мер Кетченеровского района республики.

Тэло Тулку Ринпоче выразил радость по поводу предстоящего визита профессора Турмана и признался, что надеется услышать из его уст о практике тантрического божества Гухьясамаджи. Гухьясамаджи - одно из ранних тантрических посвящений буддизма, которое Будда Шакьямуни поведал индийскому радже, попросившему научить его такому методу достижения пробуждения, для практики которого не нужно было бы оставлять богатство, жен и власть.

Роберт Турман - американский писатель, общественный деятель и ученый, является близким другом Далай-Ламы XIV и главой Тибетского Дома, организации, представляющей в США тибетское наследие.

В молодости Роберт бросил Гарвард и отправился на поиски истины в Индию. Вернувшись в США на похороны своего отца, Турман познакомился с Геше Вангьялом, этническим калмыком, обучавшимся в Тибете. Позже именно он представит Турмана Далай-Ламе.

В 1964 году 24-летний Турман стал первым американцем-монахом тибетской буддийской традиции, принявшим обеты от самого Далай-Ламы. После пяти лет монашеской жизни Турман, по совету Геше Вангьяла, сложил с себя монашеские обеты, однако он не оставил свою практику и изучение буддизма, сообщает NEWSru.