18-летний буддийский монах совершил самосожжение
10:15, 20 февраля 2012Другие религии
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В китайской провинции Сычуань 18-летний буддийский монах совершил акт самосожжения. Об этом сообщили активисты правозащитной организации «Кампания за Тибет».
По данным правозащитников, перед самосожжением монах произнес антиправительственный лозунг.
Погибшего занесли в монастырь, после чего информируют активисты, около тысячи человек окружили здание, чтобы полиция не смогла забрать тело.
За прошлый год около 20 тибетцев совершили акт самосожжения - в знак протеста против политики китайского правительства.
Радио «Свобода»
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