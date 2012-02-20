18-летний буддийский монах совершил самосожжение

В китайской провинции Сычуань 18-летний буддийский монах совершил акт самосожжения. Об этом сообщили активисты правозащитной организации «Кампания за Тибет».

По данным правозащитников, перед самосожжением монах произнес антиправительственный лозунг.

Погибшего занесли в монастырь, после чего информируют активисты, около тысячи человек окружили здание, чтобы полиция не смогла забрать тело.

За прошлый год около 20 тибетцев совершили акт самосожжения - в знак протеста против политики китайского правительства.

Радио «Свобода»