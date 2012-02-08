Буддийский институт в Китае набирает иностранных послушниц

Буддийский институт «Ничжун» в монастыре Пушоу в северной китайской провинции Шаньси, крупнейший в Азии женский институт буддизма, на этой неделе начал набор 80 учеников, в том числе иностранных граждан.

По словам представителя монастыря Пушоу, «прием ориентирован исключительно на буддисток-монахинь». Ограничений по национальности нет, то иностранок, которые отвечают определенным требованиям, могут принять в этот институт. К будущим ученикам предъявляются только «требования относительно возраста, физического состояния, уровня образования, а также порядочности», - приводит слова монаха агентство Синьхуа.

Институт «Ничжун» расположен на горе Утайшань - одной из четырех священных гор китайского буддизма, где насчитывается 47 монастырей с более 2 тыс. монахов и монахинь. Сейчас в этом институте учатся более 1 тыс. человек.

