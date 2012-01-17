Далай-лама прочитает курс лекций в Шотландии

Далай-лама XIV посетит в июне пять британских городов, включая шотландские Эдинбург, Данди и Инвернесс, которые ждут этого визита уже шесть лет.

Поездка начнется в Манчестере, где Далай-лама не был с 1996 года, затем продолжится в Лондоне. Глава буддистов выступит в Шотландии и завершит свой визит 23 июня в Инвернессе.

Главной целью выступлений Далай-ламы за несколько недель до начала лондонской Олимпиады будет общение с максимально молодой аудиторией.

Далай-лама готов встретиться и с премьер-министром Великобритании, не смотря на то, что визит не будет носить политический характер.

Далай-лама будет давать публичные лекции, в общении с молодежью сосредотачиваясь на вопросе образования, мира и способностях человека в достижении этого мира.

Благовест.