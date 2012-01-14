Правительство Индии приказало всем поклоняться солнцу

Христианские и мусульманские школы индийского штата Мадхья-Прадеш решили не подчиняться правительственному приказу принять участие в массовом ритуале поклонению солнцу, целью которого является вхождение в Книгу рекордов Гиннеса.

Как сообщает агентство ucanews.com, в ритуале приняли участие около 10 миллионов человек, среди которых учащиеся из более 6 тысяч школ. Сам ритуал под названием «Сурия намаскар» включал набор определенных движений, которые являются традиционной формой поклонения солнцу. Среди участников ритуала был и главный министр страны Шиврай Сингх Чухан. О начале проведения действа было объявлено по индийскому радио, владельцем которого является правительство штата.

Целью проведения мероприятия было не только войти в Книгу рекордов Гиннеса, но и отметить годовщину со дня рождения Свами Вивекананда (1863-1902), индийского аскетика, который представил философию индуизма Запада.

В начале правительство издало приказ, согласно которому все учащиеся школ были обязаны принять участие в ритуале, однако после того как группы христиан и мусульман выступили с протестом, приказ сделали необязательным. Директора некоторых христианских школ позже рассказали, что представители правительства таки настаивали на том, чтобы все ученики участвовали в ритуале.

По словам спикера Католической Церкви в Индии, о. Ананда Муттунгала, ни одна христианская школа не приняла участие в поклонении солнцу. Он также отметил, что этот ритуал является индуистской формой поклонения, которая является недопустимой в церковных заведениях.

Католическая Церковь в Индии управляет около 500 формальных школ и столькими же неформальными.

Мусульмане также отказались участвовать в акции, поскольку она противоречит принципам их религии.

А. Муттунгала также обвинил правительство в попытке разжечь всеобщую ненависть среди студентов. По его словам, издавать приказы, согласно которым представителям одной религии заставляют участвовать в ритуалах другой, неприемлемо в стране, которая поддерживает секуляризм.

"Католический обозреватель"