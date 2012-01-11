Монах, известный как "живой Будда Сопа", сжег себя

Буддистский монах, известный при жизни как "живой Будда Сопа", совершил акт самосожжения в воскресенье (8 января) в уезде Дарлаг Голог-Тибетского автономного округа провинции Цинхай в северо-западном Китае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на китайское официальное агентство Синьхуа.

Накануне Синьхуа сообщало, что в пятницу (6 января) в провинции Сычуань на юго-западе КНР два бывших буддистских монаха из монастыря Кирти также совершили акты самосожжения. Один из них, 22-летний юноша, совершил самосожжение на перекрестке уездного центра, он в тяжелом состоянии госпитализирован. Вскоре после этого второй молодой человек, 18 лет, поджег себя в гостиничном номере. Он скончался на месте.

Как сообщает агентство, еще один подобный случай произошел в воскресенье рано утром. Монах по имени Нягэ Соднам-джубдзе поджег себя на одном из перекрестков поселка Цзимай. Он скончался на месте.

Соднам-джубдзе родился в 1972 году, он был монахом из монастыря Нямо (школа Гэлугпа). Синьхуа сообщает, что при жизни монах был известен как "живой Будда Сопа". Его тело передано родным и почитателям для организации похорон.

Ранее в понедельник западные СМИ и правозащитные организации сообщили, что тело погибшего Сопы было возвращено его сторонникам после протестной демонстрации с участием сотен тибетцев.

За последний год это уже как минимум 15 случай самосожжения среди монахов. Как правило, подобные ЧП происходят в населенных тибетцами районах страны.

Далай-лама бежал в Индию в середине 50-х годов после подавления антикитайского и антикоммунистического восстания в Тибете. С 1959 года он проживает в Дхармасале (Индия).

Официальный Пекин считает, что своей деятельностью далай-лама стремится "отторгнуть"Тибет - "неотъемлемую часть" территории Китая. В официальных китайских СМИ Далай-лама называется не простым религиозным деятелем, а человеком, "занимающимся раскольнической деятельностью".

Западные правозащитные группы называют самосожжения актами протеста против китайской власти.