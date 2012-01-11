"Живая богиня" явилась непальцам на религиозном празднике

"Живая богиня" Кумари вышла к людям во время религиозного фестиваля в храме Чанг Нараян в Катманду (Непал). Юная девушка, которая у индусов и буддистов считается воплощением богини Таледжу (непальское название индуистской богини Дурга), появляется на публике лишь 13 раз в год, проводя все свое время за стенами монастыря. Кумари дословно переводится как "дева", "девственница". "Богиня" выбирается из касты Шакья народа неваров и признается воплощением Таледжу, если она пройдет 32 теста на "совершенство". В частности, ее тело должно быть как "дерево баньян и золото", а кожа - хрупкая, которая никогда не знала царапин и из нее не пролилось "ни капли крови". Девушка почитается как Кумари до своей первой менструации, после чего возвращается в семью, а на ее место избирается другая. Последняя Кумари, Матина Шакья, стала "живой богиней" в августе 2010-го, когда ей было три года. Кумари известна в Непале как защитница от зла. Считается, что она дарит успех и процветание. Кумари - единственная, кто имеет право поставить тилака (красную точку на лбу во время обряда посвящения) королю, и которой поклоняется король. Это происходит раз в год во время праздника Кумариджатра.

ТСН