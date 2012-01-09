Два тибетских монаха сожгли себя заживо в знак протеста

На западе Китая в провинции Сычуань два тибетских монаха сожгли себя заживо, протестуя против действий китайских властей.

Как сообщает «Газета.ру», по словам активистов лондонской организации «Свободный Тибет», монахи протестовали против жесткого контроля со стороны властей над культурой и образом жизни тибетцев.