Старейший в Китае буддийский храм станет культурным парком

Знаменитый Храм Белой Лошади (Baimasi), старейший буддийский храм в Китае, станет культурным парком. Во вторник власти центральной китайской провинции Хэнань одобрил план расширения этого комплекса.

«Храмовый комплекс в течение 8 лет расширится до масштабов культурного парка, который будет покрывать территорию в 1300 м (87 га)», - сообщили из управления по делам религии города Лоян, под юрисдикцией которого находится храм (12 км от города). В парке выделят место для 10 «экзотических святынь», доставленных из других стран. Уже началось оборудование таких святынь из Индии и Таиланда, в апреле начнется строительство павильона Мьянмы, сообщает агентство Синьхуа.

Храм Белой Лошади построен 1943 года назад императором Мином Восточной династии Хань (29 -75 годы н.э.), он стал первым буддийским храмом в Поднебесной империи. В Китае его называют «колыбелью китайского буддизма». Храм много раз перестраивался. Сегодня в нем более 100 пагод. Наиболее популярными достопримечательностями Баймасы есть терраса Чистоты и Прохлады, Северный Колокол, Башня Ци Юнь, Гробница Орхидеи вьющейся, Памятник разбитым Писаниям и платформа пылающей Сутры.

В нескольких десятках километров от Лояна, который является одной из древних столиц Китая, находится другой всемирно известный буддийский храм - Шаолинь.

