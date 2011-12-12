Далай-лама обеспокоен состоянием демократии в Украине

Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама обеспокоен нынешним состоянием прав человека и демократии в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе общественной организации «Украинская европейская перспектива», об этом он сказал 11 декабря в Праге во время встречи с председателем УЕП Богдан Данилишин в рамках мероприятий, которые были организованы экс-президентом Чехии Вацлавом Гавелом.

Данилишин, говорится в сообщении, передал Далай-ламе письмо по поводу нынешней ситуации с соблюдением прав человека в Украине, по поводу политических преследований, заключения лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО и других оппозиционных деятелей и членов бывшего правительства.

В свою очередь Далай-лама, сообщил Данилишин, отметил: «Подавление политического инакомыслия таит в себе внутренние проблемы, которые приводят к тому, что появляется еще больший разрыв в уровне благосостояния, систематическая коррупция и деградация окружающей среды».

Во встрече с Далай-ламой также участвовали Бернар Кушнер - экс-министр развития и европейских связей Франции, Ширин Эбади - лауреат Нобелевской премии мира, защитник прав человека (Иран), Ян Дзяньлы - диссидент и правозащитник (Китай) и другие.

«Участники встречи были единодушны в том, что жизнь и свобода человека является высшим приоритетом, который никто, кроме Творца, у человека не может отнять, а осуществлять суд могут только люди духовно честные и бескомпромиссные. Не могут быть судьями те, у кого нечистая совесть и кто сам, по сути, является вором и человеком с нечистой совестью », - говорится в сообщении УЭП.

Напомним, в конце лета Далай-лама среди других влиятельных людей мира подписал открытое письмо, в котором была выражена озабоченность по поводу событий в Украине, связанных с арестом Тимошенко и других лидеров оппозиции в Украине.

Письмо, кроме Далай-ламы, подписали, философ и эссеист Андре Глюксман, бывший президент Чехии Вацлав Гавел, министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг, почетный архиепископ Кейптауна и лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту, бывший президент Федеральной Республики Германия Рихард фон Вайцзеккер, глава российской партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

