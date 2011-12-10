Далай-лама посещает Чехию

В Прагу в субботу, 10 декабря, когда весь мир отмечает Международный день защиты прав человека, прилетел духовный лидер Тибета Далай-лама.

Его, что стало уже традицией, и на сей раз пригласил экс-президент Чехии Вацлав Гавел, которого с Далай-ламой связывают узы дружбы, а также Фонд Forum 2000. Далай-лама посетил ЧР несколько раз, в последний раз два года назад в рамках участия в конференции о демократии в Азии. Нынешний визит продлится три дня и станет продолжением данного мероприятия.

В программу пребывания Далай-ламы включена дискуссия на философском факультете Карлова Университета, в которой также примут участие Вацлав Гавел, известная иранская правозащитница, лауреат Нобелевской премии 2003-го года Ширин Эбади, китайский диссидент Ян Цзяньли, а также переживший Холокост и участвовавший в подготовке проекта Всеобщей декларации прав человека Стефан Хессель. Среди обсуждаемых на форуме тем – позиция китайского правозащитника Лю Сяобо, лауреата Нобелевской премии мира 2010 года. Широкая общественность сможет ознакомиться с взглядами духовного лидера тибетского народа также на лекции о поиске счастья в нестабильном мире, которая будет проходить в столичном Конгресс-центре. Вырученные средства пойдут на поддержку тибетской школы.

Радио Прага



