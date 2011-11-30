Благочестивый индус оставил в ящике для пожертвований 162 бриллианта

Анонимный жертвователь оставил 162 бриллианта, стоимость которых оценивается в 230 тыс. долларов, в ящике для пожертвований храма Тирумалы Венкатешвары в индийском штате Андхра Прадеш.

Бриллианты были обнаружены, когда ящик был вскрыт для очередного сбора и пересчета пожертвований. К драгоценным камням был приложен чек на их покупку в крупной ювелирной сети, имеющей множество магазинов в Мумбаи.

По словам храмовых служителей, в ящике для пожертвований не обнаруживали столь значительных приношений уже много десятилетий. Обычно дарители лично передают такие дорогие пожертвования специально уполномоченным служителям.

Самым дорогим предметом, переданным в дар храму за последние десятилетия, был украшенный бриллиантами венец весом 2,5 кг и стоимостью свыше 8,2 млн долларов. Его пожертвовал экс-министр туризма штата Карнатаки Гали Джанардана Редди, в настоящее время отбывающий тюремное заключение по делу о незаконных горнорудных работах.

Храм Тирумалы Венкатешвары в городе Тирупати посвящен одной из форм Вишну. Святилище является самым богатым индуистским храмом и наиболее посещаемым культовым сооружением в мире, на Западе его называют "индуистским Ватиканом". В среднем ежедневно в храм приходят от 50 тыс. до 100 тыс. верующих, а в дни крупных религиозных празднеств их число достигает 500 тыс.

Maranatha.

