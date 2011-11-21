В Индии во время молитвы касты неприкасаемых возник пожар

Пожар огромной силы вспыхнул во время молитвенного собрания хиджра 20 ноября к востоку от Нью-Дели. По крайней мере, 14 членов касты хиджра погибли в огне, еще 40 получили ранения, сообщает местная полиция.

Во время молитвенной церемонии неожиданно вспыхнувший огонь распространился на временные палатки, став причиной пожара, унесшего человеческие жизни. Пожар начался на кухне при одной из палаток и был, вероятно, вызван коротким замыканием, сообщает агентство KIPA-APIC со ссылкой на Press Trust of India.

Члены общины хиджра собрались на молитвенную церемонию, которой заканчивался трехдневный религиозный праздник.

Хиджра — одна из каст неприкасаемых в Индии, Бангладеш и Пакистане, в которую входят представители т.н. «третьего пола». Во время очередной переписи населения в Индии хиджра потребовали признать их третьим полом, отказавшись регистрироваться как «мужчины» или «женщины». Это община мужчин, которые одеваются и действуют как женщины, называют себя женскими именами, но не относят себя ни к одному полу. Многие из них поклоняются языческой богине Бахучара Мата. Численность хиджра по разным оценкам колеблется от 50 тысяч до 5 миллионов.

Согласно обычаю мужчина становится хиджра, пройдя через ритуал кастрации, обычно от рук другого более старшего члена общины. В настоящее время эта операция считается незаконной в Индии и проводится в частных домах нелегально.

Хиджра имеют культовый статус: бездетные женщины просят у них благословения, хиджры приходят (часто без приглашения) на свадьбы, празднования по случаю рождения мальчика, принимают участие в переездах. Они поют и танцуют, требуя за это «бадхаи» — вознаграждение за благословение. В противном случае они угрожают наложить проклятие. Многие хиджра также зарабатывают на жизнь проституцией, попрошайничеством или мошенничеством.

Хиджра, в большинстве, являются индуистами. Однако, как ни странно, среди них встречаются и мусульмане. Они склонны жить вместе в общинах, или «домах», внутри которых существует четкое распределение ролей и система поддержки. Около 20 % хиджра имеют семьи — женаты на женщинах и даже имеют детей.

Седмица.Ru