Мощи Будды перевезены в Калмыкию из Шри-Ланки

"Сегодня произошло историческое событие - мощи Будды доставлены из Шри-Ланки в Калмыкию, где будут находиться на вечном хранении", - сообщил бывший глава Калмыкии, президент ФИДЕ Кирсан ИЛЮМЖИНОВ.

"Я передам мощи в центральный буддийский храм в Элисте. Калмыкия станет единственным местом в Европе, где будут храниться мощи Будды", - подчеркнул ИЛЮМЖИНОВ.

Останки Будды на санскрите называются "шарира", то есть то, что остается после сожжения человеческого тела. Считается, что шарира и есть тело вечного Будды, почитают их как самого учителя, ушедшего из мира более чем 2500 лет назад.

По убеждению буддистов, мощи Будды обладают чудодейственной силой: если человеку выпадет счастливая возможность увидеть святыни, то следующие три его жизни будут счастливыми.

liga.net



