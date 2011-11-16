Буддисты празднуют сошествие Будды на землю

Три дня в буддийских дацанах будут идти хуралы-молебны – верующие будут возносить молитвы-почитания Будде за его решение обрести земное рождение и открыть свет истины для людей. Считается, что заслуги от буддийской практики в эти дни увеличиваются в 10 млн. раз.

Лхабаб Дуйсэн - это ламаистский вариант Праздника Огней (Паварана). Во время молебнов внутри и вокруг храмов зажигаются светильники. Празднуется сошествие Будды на землю с небесного Сада Радости - Тушита, где обитают все бодхисаттвы до того, как станут буддами.

В Бурятии 17 ноября люди смогут поклониться нетленному телу Пандито Хамбо ламы Даши Доржо Итигилова, тело которого было изучено российскими учёными, сделавшими сенсационный вывод - тело буддийского ламы, умершего 84 года назад, все ещё живо.

Двенадцатый иерарх российского буддизма умер в возрасте 75 лет в 1927 году и был захоронен недалеко от Улан-Удэ. В 2002 году его саркофаг был изъят с места захоронения. Тело находилось в земле 75 лет, однако практически не подверглось тлению. Верующие считают, что лама достиг постижения пустоты - великой реальности всех явлений.

Нетленное тело Пандито Хамбо ламы Даши Доржо Итигилова стало одной из святынь буддизма. В конце 2008 года для хранения святыни в Иволгинском дацане был возведён специальный дворец - Этигил-дуган. Доступ у нему верующих открывается только во время больших буддийских праздников.

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