В Киев привезли "Сокровище Тибета"

В Киеве Украинском Доме в эти дни экспонируется уникальная путешествующая выставка "Сокровища Тибета", посвященная культурному наследию Гималайского региона.

Как отмечают организаторы, целью выставки является сохранение тибетской культуры.

Среди экспонатов есть уникальные произведения искусства, созданные в монастырях и мастерских Индии, Непала, Тибета и Бутана. Богатая фотоэкспозиция отображает важнейшие аспекты жизни и мировоззрения тибетцев, передает настроение и уникальность культуры тех далеких стран. Она дает возможность всесторонне познакомиться с культурой Гималайского региона и разобраться в сути западного человека.

Культурному наследию Будды уже более 2500 лет. Но что мы знаем о буддизме? Много веков буддийская культура Тибета была скрыта за высокими хребтами Гималайских гор. А те малочисленные отголоски, доходившие до западного мира и Украины в частности, чаще всего неверно трактовались нашими современниками, которые привыкли к совершенно иному мировосприятию. Заглянуть за кулисы чудесного мира Страны Снегов приглашают "Дни буддийской культуры в Украине".

Скульптура и живопись, современное искусство и давние традиции, фильмы и фотографии - все это поможет перенестись в удивительный мир буддийской культуры и приблизиться к источникам, из которых выходят глубоки поучения Будды. "Дни буддийской культуры" предлагают всем, кто открыт миру, притронуться к живой многовековой традиции, попутешествовать далекими странами, открыть знание, которое делает людей на Востоке счастливее украинцев, и просто полезно провести время в среде буддийской культуры Тибета, которая еще никогда не была такой открытой западным людям.

«Сокровище Тибета» - единственная в Украине путешествующая выставка буддийского искусства, посвящена культурному наследию Гималайского региона. Экспозиция выставки насчитывает более 300 оригинальных экспонатов, привезенных из Тибета, Непала, Бутана и Индии, среди которых 67 буддийских статуй, 39 тханок, а также маски, музыкальные храмовые инструменты, ритуальные предметы и предметы быта.

Произведения буддийского искусства пронизаны глубоким символизмом и, кроме эстетического, имеют прикладное значение. Они всегда, на протяжении веков, были частью искусных методов, пробуждают те качества просветленного ума, которые нельзя разрушить.

Буддийский символизм нашел свое выражение в различных формах: в Тханки (буддийской живописи), скульптуре, атрибутике. Каждые цвет и форма, каждое положение тела и украшение указывают на определенный аспект просветленного опыта, который практикующий хочет реализовать в медитации.

Выставку можно посетить в Украинском доме (ул. Крещатик, 2) с 8 по 27 ноября ежедневно с 10.00 до 18.00.

15 и 16 ноября киевлянам и гостям Киева в кинотеатре "Кинопанорама" будут представлены фильмы о буддизме: "В поисках древнего Тибета. Путешествие к наследию Будд" (режиссеры: Мария Пшиемская (Польша), Франц Эттер (Австрия), Томас Шмидт (Германия) и "Прозрачный Лама" (режиссер Анна Новикова, Россия). А 24 ноября в 19.00 в Украинском доме состоится показ фильма Андрея Толошного "Путешествие, полное глубокого смысла".

Фильмы, которые будут представлены зрителям, предлагают вместе с их авторами побывать во многих дальних странах и окунуться в многовековую буддийскую традицию. "В поисках древнего Тибета. Путешествие к наследию Будды" - фильм о путешествии трех друзей в Восточный Тибет, которые отправились туда, чтобы узнать, осталась жива традиция йогинов, в основе которой лежат высокие поучения Будды. Документальный фильм "Прозрачный Лама" - фильм о тибетском ламе Цечу Ринпоче, встреча с которым изменяла жизни.

До Дней буддийской культуры присоединились и современные украинские художники, которые продемонстрируют свое видение восточной философии с помощью современного искусства на выставке "Форма пустоты", которая пройдет в галерее "Боттега" с 10 до 24 ноября. В выставке примут участие молодые и известные украинские художники, такие как Андрей Бабчинский, Андрей Базюта, Юлия Балаева, Александр Гнилицкий, Ксения Гнилицкая, Мария Гончар, Леся Заяц, Тарас Ковач и другие.

Подготовила Анастасия Горобец - для «УНИАН-Религии»

Фото: "Дни буддийской культуры в Украине"