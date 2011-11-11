Индуистский лидер предлагает обезглавливать за обращение индусов в другую религию

Видный индуистский националистический лидер призвал казнить любого, кто пытается обратить индуистов в другую религию.

Правин Тогадия предложил ввести смертную казнь для тех, кто совершает переход из индуизма в иные религиозные конфессии, выступая на конференции индуистов. Языческий лидер также добавил, что исполнение данного наказания должно обязательно совершаться через обезглавливание.

Священник-иезуит Седрик Пракаш, директор Центра защиты прав человека, отметил по поводу высказываний лидера индуистов, что подобная нетерпимость весьма обычна в Индии сегодня.

«Что сказал Toгадия? Ничто нового!», - отметил иезуит в интервью агентству AsiaNews. Седрик Пракаш отметил, однако, что предложение индуистского фанатика полностью противоречит традиционной приверженности Индии и ее народа межрелигиозной гармонии.

Седмица.Ru