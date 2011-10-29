В Бангкоке затопило Храм изумрудного Будды

Вода в столице Таиланда Бангкоке начала затапливать центральные районы мегаполиса. В китайском квартале уровень воды в некоторых местах уже достигает 1 м.

Впервые подтопления начались в Королевском дворце и Храме изумрудного Будды - двух главных достопримечательностях столицы Таиланда, чего никогда не отмечалось в прошлом. Накануне в городе прорвало одну из дамб, сообщает NEWSru.

Уровень воды в протекающей через центр Бангкока реке Чаопрая побил новый рекорд, передает ИТАР-ТАСС. Как сообщил губернатор города Сухумбханд ПАРИБАТ, по состоянию на утро пятницы уровень воды в реке достиг отметки в 2,47 м над уровнем моря. Это всего лишь на 3 см ниже высоты гидротехнических заграждений вдоль берегов реки и ворот в шлюзовых системах.

Вместе с тем, в Сиамском заливе начался прилив. Морская вода на 10-15 м приблизилась к городу, что осложняет сток воды в залив. Ожидается, что из-за совпадения прилива и прибытия в Бангкок огромной массы воды из северных и центральных районов страны сегодня в 18.00 по местному времени вода в реке Чаопрая поднимется на 2,65 м над уровнем моря. Это на 15 см превышает высоту дамб и шлюзов. При худшем из возможных сценариев развития ситуации Бангкок окажется затопленным полностью к утру воскресенья.

В четверг и пятницу массовый исход горожан из уходящего под воду 9-миллионного Бангкока привел к огромным пробкам на выездах из города и небывалому столпотворению в продолжающем работать аэропорту Суванабхуми. Дороги, ведущие из столицы на север, северо-запад, запад и восток затоплены. В Бангкоке отмечается острая нехватка питьевой воды и продуктов питания.

Количество жертв худшего за пять десятилетий наводнения в Таиланде уже приближается к 400. Статистика не успевает за сообщениями о погибших. От наводнения в общей сложности пострадали не менее 3 млн. человек. Под водой оказались практически две трети Таиланда.