15 июня - День рождения Будды

У буддистов начался Ур Сар (месяц молочных продуктов), главным событием которого является день рождения Будды Шакьямуни, который в этом году приходится на 15 июня.

Ур Сар начинается с первого дня пятого месяца по буддийскому лунному календарю и считается священным. Согласно преданию, 15-й лунный день этого месяца года в разное время своей жизни был выбран Буддой Шакьямуни для совершения трех великих деяний: рождения, просветления и ухода в паринирвану. Поэтому для буддистов это тройной праздник.

По буддийской традиции, Ур Сар считается благоприятным для очистительных практик, в том числе отказа от употребления в пищу мяса и алкоголя. Все совершенные в этот период деяния, как позитивные, так и негативные, умножаются в сто тысяч раз.