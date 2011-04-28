Избран новый глава правительства Тибета в изгнании

Юрист Лобсанг Сангай, работающий в Школе права Гарвардского университета, избран новым главой тибетского правительства в изгнании, передает Би-би-си.

Лобсанг Сангай набрал 55% голосов тибетцев по всему миру. Об избрании нового премьера было объявлено в городе Дхарамсала на севере Индии, где с 1959 года базируется тибетское правительство в изгнании.

До сих пор правительство в изгнании возглавлял Далай Лама, однако в марте он объявил, что передаст эти функции выборному лицу.

Конкурентами гарвардского юриста были два других кандидата, также не имеющих отношения к буддийской религиозной иерархии: Тензин Тетхонг и Таши Вангди.

Объявляя о том, что в XXI веке политические лидеры должны избираться народом, Далай Лама также предположил, что новому главе правительства будет проще вести диалог с Китаем.

Как передает Рейтер, Лобсанг Сангай в прошлом давал понять, что он выступает не просто за автономию Тибета, а за полную независимость региона от КНР.

Впрочем, в недавнем интервью Би-би-си кандидат в премьеры заявил, что он полностью поддерживает позицию Далай Ламы, который готов согласиться на автономию Тибета в составе Китая, при условии, что эта автономия будет настоящей.

«Если тибетцам будет представлена подлинная автономия, то, как говорил его святейшество Далай Лама, он готов принять Тибет как часть Китая», – подчеркнул Лобсанг Сангай.

Тибет был присоединен к Китаю в результате скоротечного военного конфликта в 1950 году. В течение нескольких лет регионом продолжали управлять традиционные буддийские власти.

Но после Тибетского восстания 1959 года Далай Лама и его окружение покинули Лхасу, перебравшись на север Индии. В то же время Тибет были вынуждены покинуть тысячи беженцев, нашедших убежище в Индии, Бутане и Непале.

В момент объявления результатов Сангай находился в США. Чтобы возглавить правительство, ему придется переехать в Дхарамсалу.

Далай Лама остается духовным лидером тибетцев.