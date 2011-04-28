В Индии скончался известный гуру Саи Баба

В Индии в возрасте 85 лет скончался Сатья Саи Баба - гуру и, по мнению его последователей, божество. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Agence France-Presse.

В официальном заявлении говорится: "Сатья Саи Баба физически больше не с нами. Он покинул свое тело". В течение трех последних недель Саи Баба в тяжелом состоянии лежал в больнице в своем родном городе Путтапарти. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

По данным агентства, в Путтапарти в большом количестве уже начали прибывать последователи Саи Бабы, чтобы проститься со своим духовным лидером.

Сатья Саи Баба считал себя воплощением Саи Бабы из Ширди - религиозного деятеля начала прошлого века, учение которого представляло собой смесь ислама и индуизма. Количество его последователей в мире насчитывает несколько миллионов человек. Сатья Саи Баба создал организацию Sathya Sai Organization, филиалы которой располагаются в 114 странах. Организация занимается благотворительностью и поддержкой разного рода образовательных программ.