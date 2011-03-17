Тибетский монах совершил акт самосожжения

Тибетский монах погиб в юго-западной провинции Китая Сычуань в результате акта самосожжения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Монах монастыря Кирти поджег себя вечером 16 марта в уезде Аба, граничащем с Тибетским автономным районом провинции Сычуань. По данным местных властей, молодой человек скончался через десять часов от полученных ожогов.

По словам уездного чиновника, спасти мужчину не удалось из-за отсутствия своевременной врачебной помощи. Несмотря на оперативное вмешательство властей, оказанию помощи помешали другие послушники монастыря.

***Тибет был включен в состав Поднебесной в XIII веке, однако в его истории были длительные периоды независимости. Вскоре после образования КНР в 1949 году Пекин и Лхаса подписали "Соглашение о мирном освобождении Тибета", в соответствии с которым регион вошел в состав Китая на правах автономного района.

В марте 2008 года в Тибете прошли массовые беспорядки, главное участие в которых приняли местные монахи. Погромы начались в городе Лхаса после разгона властями демонстрации, посвященной 49-й годовщине восстания, завершившегося изгнанием Далай-ламы. Тогда погибли, по меньшей мере, 19 человек.