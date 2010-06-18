В Китае найден фрагмент черепа Будды

В китайском городе Наньцзин была выставлена уникальная буддистская реликвия - фрагмент черепа Будды Гаутамы Шакьямуни, основателя буддизма. Святыня, обнаруженная недавно не месте бывшего храма, находилась под землей более тысяче лет. Теперь кость Будды, помещенная в миниатюрный золотой ковчег, размещена в храме Цися, передает Благовест-инфо.

Реликвии тела Будды - "объекты высочайшей духовной ценности, они - свидетельство просветления Будды. Увидеть эти святыни - все равно, что увидеть самого Будду, это способствует добродетели", - заявил Сюэ Чен, вице-президент Китайской буддистской ассоциации.

Летом 2008 года на месте, где некогда стоял буддистский храм, археологи обнаружили руины дворца и миниатюрную пагоду, возраст которой превышал тысячу лет. Надписи на стеле рядом с пагодой гласили, что в ней хранятся "семь сокровищ царя Ашоки", в том числе частица черепа Будды Гаутамы и останки других будд. Внутри пагоды был обнаружен миниатюрный серебряный ковчег, в свою очередь содержавший реликварий с костью Будды Гаутамы. По словам Сюэ Чена, внешний вид кости соответствует известным историческим описаниям.

Считается, что после кремации тела Гаутамы Шакьямуни, его ученики нашли несгоревшие фрагменты его останков - четыре зуба, фрагмент черепа и 84 000 других частиц. Индийский царь Ашока (273-232 до н.э.) собрал все реликвии и изготовил для них ковчеги-пагоды, которые разослал в разные части своей империи.

Согласно древним хроникам, на территории сегодняшнего Китая некогда находились 19 пагод короля Ашоки. В настоящее время известно о местонахождении семи из них.