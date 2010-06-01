Статуя Будды эпохи династии Мин продана на аукционе

Бронзовая статуя Будды, относящаяся к эпохе династии Мин (1368-1644 гг.), была продана на аукционе за 70 млн. гонконгских долларов (9 млн. долларов США), сообщает Благовест.

На статую высотой почти 60 см, являющуюся самой крупной в своем роде из относящихся к периоду правления императора Сюаньдэ (1426-1435 гг.), нанесено императорское клеймо. Это говорит о том, что ей, возможно, поклонялись непосредственно члены императорской семьи.

Обладателем раритета стал британский коллекционер Ричард Литтлтон, выдержавший соперничество с пятью претендентами из Китая. Эксперты аукционного дома «Christie`s» ожидали, что статуя уйдет с молотка всего за 30 млн. гонконгских долларов.

Статуя Будди епохи династії Мін продана на аукціоні

За 9 млн. доларів

Бронзова статуя Будди, що відноситься до епохи династії Мін (1368-1644 рр.), була продана на аукціоні за 70 млн. гонконзьких доларів (9 млн. доларів), повідомляє Благовіст.

На статую заввишки майже 60 см, що є найбільшою серед тих, що належать до періоду правління імператора Сюаньдэ (1426-1435 рр.), нанесено імператорське клеймо. Це свідчить про те, що їй, можливо поклонялися безпосередньо члени імператорської сім`ї.

Власником раритету став британський колекціонер Річард Літтлтон, що витримав суперництво з п`ятьма претендентами з Китаю. Експерти аукціонного будинку "Christie`s" очікували, що статуя піде з молотка всього за 30 млн. гонконзьких доларів.