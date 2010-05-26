Далай-лама: «Религий много, а истина одна»

Далай-лама XIV написал статью для газеты The New York Times, где он делится с читателями своими размышлениями о буддизме, религии вообще и религиозной терпимости.

«В детстве я считал, что моя религия — буддизм — самая лучшая, а другие веры в чем-то ниже ее», — пишет духовный лидер Тибета. «Теперь я вижу, насколько я был наивен и как опасны сегодня крайности религиозной нетерпимости», — замечает он. По мнению Далай-ламы, в будущем трения лишь усилятся, так как культуры, народы и религии все сильнее переплетаются между собой. Необходимо активно пропагандировать мирное сосуществование и взаимопонимание поверх границ, советует он.

«Следует признать, что ощущение собственной исключительности содержится в ключевой идентичности каждой религии. И все равно я полагаю, что есть подлинные возможности для взаимопонимания. Сохраняя веру в собственных традициях, можно испытывать уважение и восторг перед другими традициями, ценить их», — пишет Далай-лама.

Он вспоминает, что ему открыла глаза встреча с монахом ордена траппистов, известным американским мыслителем Томасом Мертоном. Они обсуждали, что и в христианском, и в буддистском учении главное место занимает сострадание. По мнению Далай-ламы, внимание к состраданию объединяет все мировые религии.

Так, в книге Левита в Пятикнижии содержится призыв возлюбить ближнего, как самого себя. «Бхагавад-Гита» восхваляет тех, кто радуется благополучию всех существ. «Сочувствие одинаково важно в исламе, и осознание этого очень важно после 11 сентября», — пишет автор, напоминая, что в Коране Аллах именуется «всемилостивым и всемилосердным».

Поиск точек пересечения между религиями поможет навести мосты в период, когда выступать единым фронтом важно как никогда, заключает автор, напоминая о проблемах пандемий, экономических кризисов и экологических катастроф.