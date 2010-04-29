Шаолиню запретили выпускать лапшу и кофе

Суд отказал Шаолиньскому монастырю в праве на регистрацию торговой марки "Shaolin Medicine" для лапши быстрого приготовления и кофе, сообщает "Лента.Ру". Руководство монастыря добивается регистрации торговой марки с 2004 года. После двух отказов от регулирующих органов представители монастыря решили обжаловать эти решения в суде.

По мнению суда, торговая марка "Shaolin Medicine" ("Шаолиньская медицина") может ввести покупателей в заблуждение по поводу свойств продуктов. В частности, такое название может указывать на лечебный характер продукции.

Монастырь Шаолинь, известный в первую очередь благодаря своим боевым искусствам, в последнее время активно занимается коммерческой деятельностью. Так, руководство монастыря организовывает реалити-шоу о боевых искусствах, берет плату за вход на территорию поселения монахов и предоставляет место для коммерческих школ восточных единоборств, рассчитанных на иностранных туристов.

В настоящее время монастырем руководит монах Ши Юнсунь, которого также называют "гендиректором Шаолиня" за перемены в сторону коммерциализации исторической достопримечательности.