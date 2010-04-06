В Непале "живая богиня" сдала школьные экзамены

Впервые в истории Непала девочка, почитаемая, как богиня, сдала школьные экзамены, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Times of India.

Чанира Баджрачарья - одна из непальских "кумари" - девочек, почитаемых как земные воплощения богини. Кумари есть в нескольких городах Непала. По традиции, девочки-богини должны все время жить в своих дворцах при индуистских храмах, общаясь только со жрецами. Свои резиденции они покидают несколько раз в год, чтобы благословить религиозные церемонии. Кумари не должна касаться стопами земли, и ее повсоюду носят в паланкине. Два года назад в Непале прошла кампания в защиту кумари - активисты утверждали, что юные богини лишены основных прав человек и ребенка. Верховный суд страны постановил, что кумари должны иметь доступ к медицине и образованию.

Когда Чанира Баджрачарья была избрана кумари, она училась во втором классе школы, но была вынуждена прекратить обучение. После решения суда она продолжила учиться "на дому" с приходящими преподавателями. На прошлой неделе она начала сдавать выпускные экзамены средней школы. "Английский язык мне дается очень легко, я смогла ответить на все вопросы", - сказала Чанира. Каковы результаты ее экзаменов, пока не сообщается.

Кумари почитаются как земные воплощения богини-матери Таледжу (непальское имя индийского богини Дурги). Они выбираются из маленьких девочек (обычно около 4 лет) из касты Шакья, из семей буддистов (в Непале маленьких богинь почитают и индуисты, и буддисты). Чтобы представлять богиню на земле, девочка должна соответствовать огромному количеству критериев и пройти всевозможные испытания. В частности, чтобы доказать присущее подлинной богине бесстрашие, она проводит ночь в комнате, полной отрубленных козьих и буйволиных голов.