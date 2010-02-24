Далай-лама завел страничку на Twitter

Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV завел собственную страничку на популярном социальном сервисе микроблогинга Twitter. Дневник духовного наставника читают уже около 68 тыс. пользователей этой интернет-службы.

Там уже появились ссылки на интервью Далай-ламы, его фотографии и другие материалы. Микроблог Далай-ламы стремительно набирает популярность, несмотря на то что пока там нет каких-либо сообщений, написанных главой буддистов Тибета от себя, сообщает со ссылкой на информацию BBC.

По словам основателя всемирно известного интернет-сервиса Эван Уильямс, в минувшие выходные он встречался с Далай-ламой в Лос-Анджелесе и предложил ему зарегистрироваться в социальной сети.