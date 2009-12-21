В Индии 9 женщин погибли в давке во время языческого праздника

9 женщин погибли и по меньшей мере 6 получили травмы в давке на западе Индии во время религиозного праздника в воскресенье, 20 декабря, передает РИА Новости.

Последователи одной из индуистских сект собрались в городе Дхораджи в штате Гуджарат, чтобы отпраздновать последний день религиозного праздника. Число верующих - около 70 тысяч человек - намного превысило ожидания. Из-за этого ритуал раздачи угощений был перенесен из тесного храма в арендованный по этому случаю зал для торжественных мероприятий, однако и эта мера не помогла избежать трагедии.

Причина, по которой началась давка, не установлена. Полиция в настоящее время устанавливает личности погибших. Состояние двух раненых врачи оценивают как тяжелое.

Гибель паломников в давке возле храмов - не редкость в Индии, так как во время религиозных праздников туда устремляются сотни тысяч посетителей. Последняя очень крупная аналогичная трагедия произошла в августе 2008 года в штате Химачал-Прадеш. Тогда в давке, возникшей в храмовом комплексе в городе Биласпур, погибли 60 человек.