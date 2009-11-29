Буддийские монахи живут на 30 долларов в месяц

Монахи китайского монастыря Шаолинь, который славится своей школой боевых искусств, зарабатывают около 100–200 юаней (15–30 долларов) в месяц, сообщает «Правда.Ру». Затраты на питание боевого монаха составляют не более одного доллара в день.

Этих денег достаточно, чтобы буддийский воин имел трехразовое питание, состоящее из пампушек, риса и лапши. Мясо, согласно буддийской традиции, здесь не едят. По словам настоятеля монастыря, некоторые его обитатели зарабатывают до 300 долларов, чему способствуют пожертвования прихожан. Чаще всего послушники тратят свои деньги на религиозные подношения и предметы быта. Несколько недель назад хакеры атаковали официальный интернет-сайт монастыря. Недоброжелатели обвинили шаолиньскую администрацию в корысти и коммерциализации. Теперь портал работает с перебоями, а иногда и вовсе закрыт для пользователей.