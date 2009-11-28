28 ноября индуисты отмечают праздник Гита-джаянти - день памяти о явлении Бхагавад-гиты.

В память об этом событии, которое последователи индуизма называют вселенским, в вайшнавских (кришнаитских) и других индуистских храмах будут совершены церемонии поклонения Бхагавад-гите, включая возжигание священного огня, декламацию всех 700 шлок (санскритских строф), дарение Бхагавад-гиты друзьям и родственникам, медитацию на это священное писание и предания, с ним связанные, сообщает NEWSru.

В Гита-джаянти отмечается годовщина того дня, когда Шри Кришна произнес Свое философское послание человечеству близкому вечному спутнику и другу Арджуне. Само название Бхагавад-гита означает "Песнь Бога". А произошло это событие свыше 50 веков назад на историческом поле Курукшетра, за час до начала грандиозной битвы между войсками родов Куру и Пандавов.

Сейчас на этом месте, ныне известном как Джьотисар-тиртха, установлены фигуры Партха-саратхи, или Кришны в образе колесничего вместе с Арджуной. Обитатели ашрама, ухаживающие за святилищем, утверждают, что дерево, которое растет рядом с ним, - потомок того самого дерева, под которым была поведана Бхагавад-гита.

При посещении Курукшетры паломники предлагают Бхагавад-гите и Кришне с Арджуной на колеснице свои молитвы, подносят светильники находящемуся здесь священному озеру Брахмы (Брахма-саровар), декламируют шлоки Бхагавад-гиты и прославляют ее.

Интригующая предыстория, философская подоплека и остросюжетная развязка Курукшетрийского сражения подробно описаны в древнеиндийском эпосе Махабхарата. Литературно сама Гита считается центральной частью этого великого эпоса об истории человечества, однако с религиозной точки зрения Гита - это самостоятельное произведение, возраст которого, по данным самой Гиты, значительно превышает привычные для современной научной парадигмы мерки, составляя свыше 2 миллионов лет. Теологически Гита входит в разряд Упанишад и называется Гитопанишадой. Бхагавад-гита содержит описание природы Бога (Бхагавана), природы души (атмы), природы времени (калы), природы действия (кармы) и природы материального творения (пракрити).

Основная канва писания сконцентрирована на необходимости предания себя Богу как высшего освобождения.

Ясное толкование Бхагавад-гиты, наряду с толкованием Упанишад и Веданта-сутры, считается непреложным условием для признания авторитетности той или иной богословской школы в индуизме.

За всю земную историю Гиты было сделано более 600 переводов и толкований этого священного текста. Своей нынешней популярности на Западе и в самой Индии Бхагавад-гита обязана переводу и толкования ее выдающимся индийским религиозным деятелем Бхактиведантой Свами Прабхупадой (1896-1977) в духе традиции бенгальского вайшнавизма (кришнаизма), возрожденного в Средние века Шри Чайтаньей (1486-1534).