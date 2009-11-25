В Непале принесут в жертву 300 тыс. животных

В Непале 24 ноября начался традиционный религиозный фестиваль в честь индуистский богини Гадхимаи. Как сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на The Daily Telegraph, в ходе фестиваля более 15 тысяч быков и 300 тысяч птиц, козлов и овец будут принесены в жертву. По количеству жертвоприношений это мероприятие должно стать крупнейшим в мире.

Первыми в честь открытия фестиваля будут ритуально заколоты две крысы, петух, свинья, козел и ягненок. Мясо всех зарезанных животных будет роздано местным жителям и посетителям фестиваля.

Праздник Гадхимаи отмечается раз в пять лет в деревне Барияпур на границе Непала и Индии. Предполагается, что в этом году и без того весьма популярный фестиваль посетят еще больше людей, так как он станет первым после окончания гражданской войны в 2006 году.

В деревню уже прибыли тысячи людей. Местные религиозные деятели ожидают, что на фестивале соберутся более миллиона паломников, половина из которых должна приехать из Индии, где во многих штатах подобные мероприятия запрещены.

Массовые жертвоприношения являются частью непальской культуры и истории, поэтому государство поддерживает такие праздники. По данным Telegraph, правительство Непала выделило на проведение фестиваля в Барияпуре 4,5 миллиона рупий (60 тысяч долларов).

При этом многочисленные защитники прав животных выступают резко против проведения этого праздника. По их мнению, жертвоприношения чересчур жестоки. Это, в частности, утверждают индийская правозащитница Манека Ганди и актриса Бриджит Бардо.

Последняя даже написали письмо президенту Непала Раме Барану Ядаву, в котором попросила отменить фестиваль ради "тысяч испуганных быков, которых убьют пьяные фанатики".

Со своей стороны организаторы фестиваля уверены, что защитники животных не смогут омрачить празднование. По их словам, люди сильно верят в то, что ритуальные убийства приносят им удачу, а их семьям процветание.

Сообщается, что на фестивале будет запрещен алкоголь. Между тем, как пишет nepalnews.com, праздник уже был омрачен смертью пяти человек, отравившихся поддельным спиртным. Трое из них были из Индии. По данным издания, несмотря на запрет, "паленый" алкоголь в деревне легко доступен.