Буддийский монах проветривал салон самолета при разгоне

Во время разгона самолета буддийский монах едва не устроил авиакатастрофу. Он открыл аварийную дверь лайнера, сообщает Благовест.инфо.

Буддийский монах из Мьянмы не доверился кондиционеру самолета и решил проветрить салон, открыв аварийную дверь. Монах внимательно изучил буклет с правилами безопасности и поведения при аварийной ситуации, пока самолет готовился к взлету.

После этого 45-летний Ваза Тунга почувствовал приступы удушья и за несколько минут до взлета открыл аварийный люк, следуя инструкции.

Вылет рейса задержали на семь часов. Между тем, на борту находились 135 пассажиров.