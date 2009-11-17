В Тибете буддийских монахов начали прививать

Китайские медики 16 ноября приступили к вакцинации тибетских монахов от вируса A/H1N1, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Пионерами" в этой акции стали пять тысяч послушников из монастырей Лхасы. Прививки служителям культа делаются на добровольной основе после лекции о серьезной эпидемиологической ситуации в регионе. Именно в Тибете был зафиксирован первый случай летального исхода от нового гриппа: 4 октября там от этого заболевания скончалась 18-летняя девушка. С тех пор в КНР зарегистрировано уже 43 смерти от вируса A/H1N1.

Китай первым в мире завершил клинические испытания вакцины против свиного гриппа. Препарат был испытан на 1614 добровольцах в возрасте от трех лет. У всех пациентов появилась иммунная реакция, а в их крови были обнаружены антитела, способные противостоять вирусу нового гриппа.

Объем производства вакцины планируется довести до 360 миллионов доз в год. Всего на борьбу с распространением нового гриппа власти страны постановили выделить 5 миллиардов юаней (725 миллионов долларов).

К настоящему времени от нового гриппа по стране привиты уже более 15 миллионов человек.

Несмотря на усилия правительства, инфекция продолжает распространяться. По последним данным, на материковом Китае новым гриппом в общей сложности заразились 66 тысяч человек.

Пик распространения гриппа по Китаю ожидается в предстоящие два месяца, а сложная эпидемиологическая ситуация сохранится вплоть до конца марта, утверждают медики. С наиболее пессимистическим прогнозом выступил представитель Минздрава КНР Лян Ванньянь. По его словам, вирусом A/H1N1 могут в общей сложности заразиться до 20% населения страны, в которой живет более 1,3 миллиарда человек.